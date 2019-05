國際財經

澳洲央行去年10月發行新版50澳元紙幣。事隔7個月,新鈔票被發現有拼寫錯誤。

當地媒體報道,澳洲墨爾本一個廣播節目在社交媒體發布一張由聽眾傳來的照片,照片顯示一張被放大的50澳元紙幣背面,有一個單詞出現拼寫錯誤。在「it is a great responsibility to be the only woman here」這句話中,「responsibility」這個詞被3次錯誤拼成「responsibilty」。

據報道,澳央行已經知悉這個錯誤,並表示,拼寫錯誤將在下一次紙幣印刷中糾正。