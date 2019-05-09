國際財經

日本本田汽車公布2018年業績，純利6103億日圓(約436億港元)，按年下挫42.4%。銷售額則增加3.4%至15.89萬億日圓。

本田指出，去年純利倒退，主要是因2017年美國下調企業所得稅稅率，大幅推高當年度獲利。受該基數效應影響，2018年的利潤大幅縮減。此外，結束英國及土耳其生產汽車所產生的員工離職金等費用也構成影響。

本田汽車社長八鄉隆弘表示，改善汽車業務利潤率是公司面臨的課題。

本田預計2019財年銷售額減少1.2%至15.7萬億日圓，純利增加9%至6650億日圓。