國際財經

迪士尼上季業績勝預期 市後股價揚

迪士尼第二季淨利潤54.5億美元，多過去年同期的29.4億美元；期內每股核心盈利1.61美元，勝預期。市後時段股價升1%。

美國對伊朗實施新制裁 阻金屬產品出口



美國總統特朗普公布對伊朗實施新制裁，阻止其工業金屬產品出口，重申續對伊朗施壓，直至其政策改變。

特朗普稱華欲妥協 道指收市回穩納指受壓



特朗普於Twitter發文稱，中國向美方示意，副總理劉鶴訪美是為達成貿易協議，消息令美股反覆喘定，道指低開後尾段曾擴至漲153點，但收市前半小時迅速下行，最終微僅升2點。標指回吐0.16%。納指挫0.26%。英特爾下滑2.46%，費城半導體指數回吐0.79%。Caterpillar跌1.29%，但波音彈0.71%。

華為回應孟晚舟引渡聆訊 稱將阻止引渡程序



華為副董事長孟晚舟在加拿大法院出席有關引渡她到美國的聆訊。華為發聲明，稱將阻止有關引渡程序。

外圍焦點簡訊

￭ 里士滿聯儲總裁Thomas Barkin：美國經濟衰退風險很低。

￭ 日圓兌美元曾高見109.9，美市尾段收窄至漲0.12%。英鎊挫0.53%，曾失守1.3美元。美滙指數回升0.08%。

￭ 紐約期金曾升至每盎斯1292.8美元，收市報1281.4美元，倒跌4.2美元或0.3%。

￭ 美國EIA上周原油庫存意外減少，紐約期油收市抽高1.2%，每桶報62.12美元；布蘭特期油升0.7%。

￭ 德拉吉：歐羅區通脹長期未達標，但歐央行不會降通脹目標。

￭ 德國西門子業績勝預期，當地股市高收0.72%；法股揚0.40%；英股受脫歐問題影響，僅高收0.15%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.8079元，較周二紐約尾盤跌129點子。

【新股追蹤】維亞生物暗盤收升2%



維亞生物(01873)周四掛牌，交易資料顯示，暗盤價最高升至4.7元，收報4.51元，較招股價升2.27%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28647點，較昨日恒指收市低水356點。

￭ ADR港股比例指數報28962點，較恒指香港收市低41點。

￭ 丘鈦(01478)4月攝像頭模組銷售按月增8.9%，按年增96.1%。

￭ 同方康泰(01312)控股股東擬售深圳華融泰51%股權，股份周四復牌。

￭ 富道(03848)遭主席兼執董配售最多480萬股，相當於已發行股本約3.3%。

￭ 力世紀(00860)按每股0.51元配售4億股新股，淨籌2.03億元。