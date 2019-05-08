國際財經

美國金融市場周三的焦點全落在中美貿易談判進展上，總統特朗普美股開市前於Twitter發文說，中國向美方示意，副總理劉鶴訪美是為了達成貿易協議，消息令美股反覆喘定，三大指數收市個別發展。

美股三大指數均低開，惟市況較周二顯著回穩，道指周二收市大瀉473點。周三交易時段，白宮發言人桑德斯(Sarah Sanders)向傳媒重複特朗普的說法，令市場相信中美談判氣氛或有改善，推動美股倒升，道指尾段曾擴大至漲153點，即市高位觸及26118點，但收市前半小時迅速下行，最終微僅升2點，收報25967點。標指回吐0.16%，收報2879點。納指挫0.26%，收報7943點。

歐洲三大股市以德國表現最好，上升0.72%，因當地工業巨企西門子(Siemens)業績勝預期利好德股；法股上揚0.40%；英股受脫歐問題影響，僅高收0.15%。亞股跟隨隔夜美股向下，日股低收1.5%。

脫歐談判乏進展 英鎊三連跌

Bleakley顧問公司投資總監博克瓦爾(Peter Boockvar)警告，股市正在打賭全球經濟可在未來幾個季度反彈，如果中美貿談破局，美國本周五落實對中國貨品加徵關稅，屆時可以向全球增長說再見。

日圓兌美元曾升穿110日圓，最高見109.9日圓，為6周高位，美市尾段升幅收窄至0.12%，報110.12日圓。美滙指數報97.63，回升0.08%，美元兌歐羅持平，歐羅維持在1.1192美元。

英鎊連續第三天回落，昨天尾段再挫0.53%，報1.3007美元，曾失守1.3水平；英國傳媒稱，執政保守黨及在野工黨就脫歐的談判沒有進展。紐約期金曾升至逾三周高位，每盎斯報1292.8美元，收市回軟，報1281.4美元，倒跌4.2美元或0.3%。

油價反彈，紐約期油抽高1.2%，每桶收報62.12美元；布蘭特期油升0.7%，收報70.37美元。市場原本擔心中美貿易糾紛升級，可能影響經濟增長，削弱原油需求，布蘭特期油曾在70美元以下水平受壓，其後美國能源資訊局（EIA）公布，上周原油庫存意外地減少396萬桶，加上中國4月份原油進口量創新高，緩和了投資者對油價的憂慮。