國際財經

美國總統特朗普公布，對伊朗實施新制裁，今次針對的是該國工業金屬產品出口。特朗普政府重申，將繼續對伊朗施加壓力，直至該國改變國策為止。

自從特朗普去年5月公布退出2015年伊朗核協議後，美伊兩國關係變壞。近日來，美國派遣航空母艦及B52轟炸機隊至中東，令到區內局勢變得更形緊張。

特朗普在聲明內指出，工業金屬產品出口值佔伊朗出口總值約一成，而華府此舉是通知現時所有購買伊朗金屬產品的買家，停止再購買相關產品。

美國公布上述制裁前，伊朗總統魯哈尼宣布，該國將削減2015年核協議部分承諾。