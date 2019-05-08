國際財經

外電報道，歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)為該行的通脹目標進行辯解，指工資壓力正在上升。

歐羅區通脹長期未達到該行略低於2%的通脹目標，被問到為何不降低目標時，德拉吉直言，央行不會接受被擊敗，故不會降低通脹目標。

德拉吉又提到，加密貨幣是「非常、非常高」風險的資產，並不符合貨幣的定義。他亦警告現時市場對於英國「硬脫歐」(無協議脫歐)的準備過慢。

德拉吉將於10月任期完結後離任歐央行行長，惟他表示尚未制定任何卸任後的計劃。