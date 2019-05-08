國際財經

市場繼續對中美貿易摩擦前景表示憂慮，投資偏審慎，美股早段偏軟。

截至本港時間晚上10時05分，道指報25963點，跌1點或0.01%；標普500指數報2882點，跌1點或0.04%；納指報7958點，跌4點或0.06%。

美國總統特朗普在社交媒體Twitter帖文指出，剛接獲中國通知，國務院副總理現在正前往美國達成協議。不過，他同時提到，很滿意每年超過1000億美元的關稅來填補美國國庫，而這對美國很好，相反對中國不利。

中國方面，路透引述熟悉談判的消息人士表示，中國誤判特朗普政府的決心，並在擬議的中美貿易協議文本的法律問題上退步，影響到幾乎所有部分。消息人士又稱，中國尋求在知識產權保護、技術轉讓及金融服務准入和競爭政策方面更改文本。

昨日盤中紐約證交所下跌股比例一度高達89%，超越了去年12月24日的水平。有分析師稱，不想看到某個交易日有90%的股票都在下跌，這樣的情況發生時很難說是一種正常的橫盤整理。

雖然本周迄今股市基本上忽略企業業績的影響，但業績期仍在迅速推進。到目前為止，88%的標普500成份公司已公布第一季業績。據瑞信統計，73%公司利潤超出了預期，平均超預期幅度為6.7%。

數據方面，美國能源資訊局(EIA)稍候將公布上周原油庫存，市場預料將增加190萬桶。

個股方面，美國最大電子遊戲開發商電藝(Electronic Arts)的業績表現強勁，更獲數家機構上調目標價，帶動股價升近5%。蘋果公司據悉將在未來數周內做出針對零售店的最終決定，股價早段升逾0.7%。

油價走勢反覆，紐約期油現時每桶報61.55美元，升0.15美元或0.24%；布蘭特期油升0.01美元或0.01%，每桶報69.89美元。