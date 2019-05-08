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今日 18:55 國際財經

甲骨文控亞馬遜競標國防部合同涉舞弊

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據外電報道，甲骨文今日在一份經過修訂的起訴書中稱，亞馬遜在競爭美國國防部100億美元雲計算合同時存在舞弊行為，至少招聘了兩名前五角大樓員工幫助競標。

甲骨文在起訴書中稱，國防部高級技術部門一名前員工及一名前海軍官員，接受了亞馬遜提供的職位，幫助亞馬遜設計競標合同。

美國國防部早前宣布，亞馬遜和微軟成為競標其雲計算服務合同的最後競爭者，而甲骨文和IBM則被剔出，成為甲骨文採取是次行動的導火線。是次招標結果預計會在今年7月公布。

亞馬遜對上述消息未發表評論，國防部則拒絕發表評論。

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