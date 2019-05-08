國際財經

紐西蘭央行行長奧爾(Adrian Orr)早在今年3月議息會議聲明就稱，下次利率變動比較可能是降息，果然今日(5月8日)紐西蘭央行一如市場預期宣布降息25個基點至1.5%。這是紐西蘭自2016年11月以來首次降息，並創下其有史以來紐西蘭最低基準利率記錄，該消息拖累紐元/美元在今早10點一度急跌逾70點子至0.6521，創下自2018年11月以來的半年新低。

紐西蘭央行議息聲明顯示，該行認為降息對支撐就業與消費物價指數(CPI)目標有必要，將截至2020年6月一年CPI預期由2%降至1.7%，預估仍有再降息一次的可能，並將此前通脹率在2020年第四季度達到2%的預測推遲至2021年第二季度，稱通脹壓力只會緩慢上升。

除央行貨幣政策的因素之外，全球貿易環境惡化亦是打壓紐元的「幫兇」。美國總統特朗普(Donald Trump)上周日(5月5日)發Twitter，稱將在周五(5月10日)將價值2000億美元的中國進口產品的關稅自10%提高至25%，同時稱不久將對剩下的價值3250億美元的中國進口產品徵收25%的關稅。因此，紐西蘭央行行長奧爾在今日11:00的新聞發布會上稱，全球貿易局勢令人擔憂，商業情緒和消費者支出下行趨勢疲軟令人驚訝，作出降息的決定並不難。

技術分析方面，紐元/美元自今年1月以來兩度挑戰0.6930-0.6940阻力區域均告失敗，並於3月底開始輾轉走低形成下降通道，但由於日線圖的RSI已跌近超賣區，故紐元在今早跌至半年新低0.6521後，很快受到逢低買盤的吸納而迅速反彈至0.6590區域。不過，由於紐西蘭年內第二次降息機會仍存，紐元後市難以展開大規模反彈。若短期內繼續受制於下降通道頂部0.6620-0.6630之下，紐元/美元仍有機會進一步下探0.6500甚至2018年10月低位0.6422。

本周投資者可留意周四(5月9日)紐西蘭央行行長奧爾在國會的講話與周五(5月10日)發布的美國4月消費物價指數(CPI)數據，若美國CPI數據整體表現優於預期或奧爾的講話重申年內可能再降一次息，或會拖累紐元/美元再度下行，下探0.6500整數關口。

策略方面，短期待紐元/美元反彈至0.6620-0.6630阻力區域沽出，目標0.6520，升穿0.6670止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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