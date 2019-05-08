國際財經

中方傳出擬向美國進口貨加徵報復關稅，加上市場關注歐洲央行行長德拉吉稍後發表的講話，會否談及對貿易戰的看法，歐洲股市中段下滑。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報7227點，跌32點或0.45%；德國DAX指數報12071點，跌21點或0.17%；法國CAC 40指數報5382點，跌13點或0.25%；意大利富時MIB指數報21060點，跌158點或0.75%。

道指期貨暫報25853點，跌120點。

美國日前突然宣布周五調高中國貨加徵關稅的稅率，中方仍決定繼續由國務院副總理劉鶴率團赴美談判。分析指出，劉鶴繼續赴美顯示北京仍然願意解決雙方的分歧，但中方亦有兩手準備。外電引述知情人士指出，中方準備當美國提高關稅後，向美國進口貨加徵報復性關稅。

中國外交部發言人耿爽重申，談判本身是討論過程，雙方有矛盾很正常，強調中方不迴避矛盾，有誠意繼續磋商，但稱美國已非首次威脅要對中國貨加徵關稅，中方亦已多次明確立場和態度。

數據方面，德國3月工業生產較前月增長0.5%，預期為下降0.5%。英國4月房價按月上升1.1%，高於預期為上升0.1%。

另外，美國能源資訊局(EIA)稍候將公布上周原油庫存，市場預料將增加190萬桶，汽油與蒸餾油庫存則料分別減少100萬桶與50萬桶。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報61.18美元，跌0.22美元或0.36%；倫敦布蘭特期油報69.53美元，跌0.35美元或0.5%。