國際財經 即巿股評

筆者在昨日信報《政觀其辯》原先判斷，環球股市會短暫喘穩，但宇宙最強的美股，隔晚終於頂唔住，道指一度暴跌六百點，收市縮至挫473點，小心螳螂捕蟬，黃雀在後。

淡友或展二段攻擊

從風險指標日圓觀察，上周日圓兌美元跌穿條升軌後，今早一度隊穿110兌一美元關，市場明顯好唔妥。值得留意是股市大跌通常有二段攻擊，二段遠比第一次更狠更急，亦是戲肉所在，現轉打防守為妙。

正如筆者昨日所指，中美關係惡化是有跡可尋，上周一突然有兩艘美軍作戰艦，由南向北航通過台灣海峽，舉動明顯挑釁中國，與中方友好的北韓，突然在1年零5個月後，在周末(4日)突然向東部海域發射短程飛彈，俱反映中美談判唔對路。

若果再拉埋伊朗睇，美國突派航母戰鬥群「警告伊朗」，或多或少是針對中國。大家要知，伊朗與中國關係友好，不單只中國是伊朗石油最大買家，中興(00763)之前更因向伊朗提供電訊設備遭美國罰款，美國突然砌伊朗生豬肉，不單只是為以色列(特朗普之前總統大選捐款者唔少喺猶太人)，亦是唔比面中國舉動。

當然，本周五美國額外對中國加唔加關稅難料，部署上必定是減倉或零持貨，硬要持貨博中美談判開大，筆者認為調配上應以針對中國及美國消費類股份，例如百勝中國(YUMC)、麥當奴(MCD)或偽科技股Domino's Pizza(DPZ)，另外OREO生產商億滋(MDLZ)亦是好選擇，始終上述股份波動性會較少，一旦談判開細，跌幅會比其他類型股份少。

百度比騰訊阿里放甩

周六收到讀者電郵問點睇百度。內地科技股中，一線中概股為騰訊(00700)及阿里巴巴，百度只屬第二梯隊。以內地高速發展的雲端市場為例，百度在內地公有雲市佔率僅排第五，市佔率只得4.4%，排第一及第二阿里與騰訊，市佔率達42.7%和11.8%，明顯放甩百度。

再者，百度未來能否發熱發亮好睇自動駕駛平台阿波羅(Apollo)能否成功，不過根據加州DMV無人駕駛車輛顯料顯示，百度每千英里干預次數有4.86次，在去年全球主要48個無人駕駛研發商排行中第七，與對手Google及通用汽車仍有明顯差距，上述兩間公司每千英里干預只有0.09及0.19次。

另一方面，之前傳過Google有機會重返中國，對百度絶對有一定威脅，雖然可能性暫時較低，但以中線持有角度衡量，騰訊與阿里會比百度為佳。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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