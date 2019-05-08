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今日 16:34 國際財經

德國3月工業生產按月意外增0.5%

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受消費品和建築業產出增長帶動，德國3月工業生產意外增長。惟當地經濟部警告，未來前景仍然黯淡，因仍受到貿易摩擦和英國脫歐等問題困擾。

德國統計部門和經濟部周三公布，3月工業生產較前月增長0.5%，預期為下降0.5%；按年計則下跌0.9%，跌幅較市場預期的2.6%低。

3月工業生產數據雖勝預期，但經濟部稱，由於當地製造業景氣變得黯淡，因此仍然預測未來數月工業的狀況低迷。有分析表示，德國經濟仍受全球經濟發展的支配，在貿易衝突和單邊主義傾向的大環境下，依賴外國需求成為一種負擔。

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