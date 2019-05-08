國際財經

中方傳出擬向美國進口貨加徵報復關稅，加上歐盟幾乎調低所有歐羅區主流經濟體今明兩年的經濟增長預測，市場觀望歐洲央行行長德拉吉稍後發表的講話會否談及對貿易戰的看法，投資氣氛淡薄，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時50分，英國富時100指數報7247點，跌12點或0.18%；德國DAX指數報12124點，升31點或0.26%；法國CAC 40指數報5397點，升1點或0.03%；意大利富時MIB指數報21180點，跌38點或0.18%。

道指期貨暫報25996點，升23點。

中美貿易談判未受美國突然宣布對中國貨加徵關稅的影響，中方決定繼續由國務院副總理劉鶴率團赴美談判。分析指，劉鶴繼續赴美顯示北京仍然願意解決雙方的分歧，但中方亦有兩手準備。外電引述知情人士指出，中方準備當美國提高關稅後，向美國進口貨加徵報復性關稅。

新華社發表時評文章，表示對於中美貿易戰，中國一直都是不願打，不怕打，必要時不得不打，原則問題上絕不妥協。

英國脫歐方面，英國首相文翠珊政府尚未與反對黨工黨達成英國脫歐協議；雙方將於當地周二時間稍後舉行進一步會談。被視為文翠珊副手的李達德回應記者提問時指出，國會不大可能在5月23日前通過脫歐協議，因此根據規定，英國必須參與歐洲議會選舉，現時只有作出雙倍努力，爭取在這些當選歐洲議會議員未正式上任前，脫歐協議可獲國會通過。

另外，歐盟最新經濟展望報告顯示，幾乎所有歐羅區主流經濟體的今明兩年增長預期都被下調，當中德國全年經濟增速預計只剩下0.5%。歐盟委員會表示，儘管全球貿易緊張但歐洲經濟仍在復甦，不過前景面臨風險，德國經濟的復甦耗時將較預期長。

油價扭轉上日逾1%的跌勢，今日回穩，因美國對石油出口國伊朗和委內瑞拉實施制裁，中東局勢持續緊張，以及主要產油國減產，令市場供應相對緊俏。紐約原油期貨現時每桶報61.75美元，升0.35美元或0.57%；倫敦布蘭特期油報70.01美元，升0.13美元或0.19%。

美國能源資訊局(EIA)將公布上周原油庫存，市場預料將增加190萬桶，汽油與蒸餾油庫存則料分別減少100萬桶與50萬桶。