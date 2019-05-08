訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:00 中國財經 國際財經

王受文廖岷據報周三先率團抵華盛頓

放大圖片

國務院副總理劉鶴周四訪美，與美國官員繼續貿易談判，據報商務部副部長王受文和副財長廖岷今日先率團到華盛頓。

《華爾街日報》引述消息人士透露，王受文和廖岷周三會預先率團到華盛頓，為貿易談判作準備。

報道稱，中國領導人判斷，談判如果完全破裂可能難以修復，而且會讓中國經濟付出代價，於是推進劉鶴訪問華盛頓一事。據了解談判情況的人士透露，排在議程首位的是，美國要求貿易協議列出一份中國政府必須修改的法律法規清單。

知情人士又稱，中國政府此前反對將這樣一份清單納入貿易協議。但美方認為這對於確保中國兌現結構性改革的承諾至關重要。

美國總統特朗普周日突然發難，本周五開始將2000億美元中國貨關稅，由10%增加至25%。

外電報道，美國對華強硬派近日奪回主導權，若美方堅持周五加徵關稅至兩成半，中國將會即時以報復關稅還擊。

新華社發表評論文章稱，對於中美貿易戰，中國一直都是不願打，不怕打，必要時不得不打。中方做好兩手準備，堅決捍衞國家核心利益和人民根本利益，在原則問題上絕不妥協；另一方面盡最大努力擴大利益交集，爭取實現互利共贏的結果。

《人民日報》發表評論文章指，內地市場大，經濟穩定的基本面沒變，有能力應付任何外部風險和挑戰，經得起外部世界和風吹雨打，亦能沐浴合作共贏的燦爛陽光。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。