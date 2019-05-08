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今日 11:31 國際財經

星巴克因《權力遊戲》穿崩賺179億免費廣告

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全球熱捧的《權力遊戲》(Game of Thrones)在剛播出的終極第八季第4集中，驚現一個現代咖啡杯的「穿崩」鏡頭，成為社交媒體熱話。星巴克(Starbucks)過去幾天由此獲得免費廣告效應料約23億美元(179億港元)，即使涉事咖啡杯並非該咖啡連鎖店巨擘的產品。

該集數於過去周日播出幾小時後，這一「穿崩」鏡頭的照片和視頻便開始在社交媒體上瘋傳。大多數網友估計，咖啡杯上的模糊商標是星巴克的綠色商標。但有媒體指出，這隻杯子實際上來自該製片公司的手工藝服務部門，並不是來自星巴克。

HBO證實，這隻杯子是一個錯誤，而不是別有用心的植入廣告，這一「穿崩」鏡頭目前已被刪除。

行銷公司Hollywood Branded稱，對於星巴克來說，這是一次千載難逢的機遇。據統計，這一「穿崩」鏡頭被發現後，全球各地的網絡以及電視和廣播節目中總共提到了1.06萬次星巴克和《權力遊戲》。

Hollywood Branded估計，這一事件帶給星巴克的免費廣告效應價值約23億美元。但實際上，這還只是冰山一角，因為上述統計數據還不包括民眾口碑相傳，以及社交媒體上提到的星巴克和《權力遊戲》次數。

另據社交媒體分析和監控平台Talkwalker統計，該集數播出48小時內，社交媒體上提到的星巴克和《權力遊戲》次數超過19.3萬次。

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