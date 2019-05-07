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今日 06:05 國際財經

美國傳派轟炸機赴中東 油價低位反彈

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美國與伊朗關係趨緊張，紓緩中美兩國貿易談判前景不明朗、市場憂慮石油需求放緩的負面影響，外圍油價周二顯著下滑後低位反彈，但仍創下五周以來收市新低。

紐約期油跌85美仙或1.4%，每桶收市報61.40美元，是3月29日以來最低。該款期油盤中最低見60.66美元。

倫敦布蘭特油價回落1.36美元或1.9%，每桶收市報69.88美元，是4月4日以來最低。

紐約期油收市前，CNBC電視台報道，美國將派遣4架B-52轟炸機至中東，可能直接攻擊伊朗。消息帶動油價低位回升。Price期貨高級分析員Phil Flynn指出，中東局勢緊張，緩和中美貿易戰對油價的不利影響。

SIA Wealth Management首席策略師Colin Cieszynski相信，油價後市仍會相當反覆，因為地緣局勢與貿易戰問題將相互衝擊。

前一天，美國貿易代表萊特希澤解讀總統特朗普提出周五調高中國入口貨關稅的原因，原本憧憬貿易爭拗很快解決的投資者樂觀情緒被轟散。有報道稱中國國務院副總理劉鶴將率領代表團到美國首都華盛頓，但市場對談判前景不表樂觀。

基本因素方面，Flynn認為，全球供應可能趨升，因為美國、沙地阿拉伯與俄羅斯可能同時增產，對油價不利。

市場也關注周三公布的美國官方原油庫存數據。市場預期，美國能源資訊局(EIA)將公布上周原油庫存將減少220萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少98萬桶與105萬桶。

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