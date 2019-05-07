國際財經

美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)周一收市後表示，美國將於美東時間周五凌晨零時1分，提高進口中國貨品的關稅。儘管中國證實副總理劉鶴仍會赴美談判，卻不能挽回投資者信心，拖累美股連續第二日下滑，道指一度急插648點，低見25789點。

道指收市仍跌473點或1.79%，報25965點，失守26000點心理關口，單日跌幅為1月3日以來最大；標指挫1.65%，收報2884點；科技股表現較差，納指試過瀉2.76%，收市仍跌1.96%，報7963點，與標指的單日跌幅同為3月22日以來最大。較受中美貿易關係影響的Caterpillar和蘋果，分別跌2.26%和2.70%，波音下滑3.87%。瑞銀報告指出，中美貿易問題可能令標指上下大幅波動20%。至於反映投資者恐慌情緒的美股波動指數(VIX)曾急飆41%，收市仍漲25%，報19.32點。

避險情緒升溫 金價漲

歐洲三大股市均下跌，英股跌1.63%，至一個月低位，德股和法股亦低收約1.6%。美股周一大幅波動，道指曾下挫458點，收市僅跌66點，令亞洲投資者以為中美貿易戰對市況影響不大，驅使不少亞股反彈，惟日股十連休後復市乏力向上，令和年代第一個交易日跌1.5%。

美元靠穩，美滙指數尾段升0.01%，報97.56；美元兌歐羅漲0.07%，報1.1192美元。金價獲支持，紐約期金升1.8美元，收報每盎斯1285.6美元。

投資者擔心中美貿易戰會影響需求，油價大跌，布蘭特期油挫1.9%，收報每桶69.88美元；紐約期油跌1.4%，收報61.40美元。

美國聯儲局周一發表金融穩定報告，指美國金融體系整體來說仍然穩健，槓桿水平不高，主要資產市場也表現穩定，但美股估值高企、企業債務偏高，令人擔心。報告又提到，非金融上市公司的債務與資產比率接近20年高位，負債最多的企業在新債務中所佔比例，追近2014年高峰水平。

另外，「新債王」岡拉克稱，聯儲局現時行動變幻莫測，很難估計貨幣政策走向，他以「液態政策」（policy fluid）來形容鮑威爾領導的聯儲局，認為對方自2018年10月以來已數次改變政策，政策易變，意味任何事情都可能在毫無預警之下發生。