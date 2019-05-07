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今日 03:28 國際財經

聯儲局副主席:企業債務上升不等同次按危機重現

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專責銀行監管事務的美國聯儲局副主席夸爾斯(Randal Quarles)認為，負債企業的桿杆債務上升，不等同於次按問題會再次出現。

聯儲局前一天發表的金融體系穩定報告指出，對桿杆式債務上升情況感到關注。不過，夸爾斯周二出席活動時回應稱，商業借貸規模的確在上升，但未達至不能承受水平。他表示，雖然金融企業已把部分借貸轉以證券化方式脫離本身資產負債表，但不代表系統出現結構性失衡，因為有關風險沒有上升至危機地步。

夸爾斯重申，報告定義現時金融體系風險溫和，意味風險沒有升至較正常為高的水平。

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