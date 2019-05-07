國際財經

美國總統特朗普日前突然宣布周五起調高中國進口貨品關稅稅率，隨着限期臨近，市場不安情緒日濃，最新外電引述消息指出，中方亦擬向美國進口貨加徵報復關稅。美股早段低開後，道指尾段跌幅輾轉擴大至逾600點，三大指數的跌幅都超過2%，波音和蘋果成為跌市元兇。

截至本港時間凌晨約2時46分，道指報25841點，跌596點或2.26%，稍早時低見25834點，跌幅達603點；標普500指數報2868點，跌64點或2.20%；納指報7910點，跌212點或2.61%。反映市場情緒的恐慌指數(VIX)持續飆升，最新報21.23點，上漲37.50%，稍早時高見21.52點。

有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)唱淡美股，認為美股當前正處於熊市，預料華府對中國貨加徵25%關稅的概率超過50%，美股跌勢也將持續。

「新債王」唱淡美股

至於特朗普突然變臉，對市場造成的衝擊仍未平復，外電引述消息人士透露，中方準備當美國提高關稅後，將向美國進口貨加徵報復關稅。

中國商務部新聞發言人稍早表示，應美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財政部長努欽(Steven Mnuchin)的邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，於5月9日至10日(周四至周五)訪美，與美方就經貿問題進行第11輪磋商。中國外交部亦表示，相互尊重及平等互利是達成協議的前提和基礎，加徵關稅解決不了任何問題。

國際貨幣基金組織(IMF)總幹事拉加德指出，中國與美國必須解決兩國之間的貿易緊張局勢，否則會威脅全球經濟。歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)亦表示，全球經濟問題的主要部分與華盛頓和北京之間的貿易緊張局勢有關，若投資者認為問題難以短期內獲得解決，將會削弱全球投資氣氛。

波音成跌市元兇

個股方面，波音遭巴克萊下調評級至「持有」，股價跌幅擴大至4.32%；受貿易談判不安因素影響，Caterpillar挫3.16%，蘋果跌幅達3.52%。其他大型科技股FAANG受壓，Alphabet、亞馬遜、Facebook下滑幅度介乎2.03%至2.74%，Netflix插水3.01%。金融股表現亦差，高盛回落2.36%，摩根大通跌2.15%。

美國勞工部周二公布的月度職位空缺和勞動力流動率調查(JOLTS)顯示，經季節因素調整後，衡量勞動力需求的職位空缺增加34.6萬個，達到750萬個，職位空缺率從2月的4.5%上升至4.7%；3月的招聘人數幾乎沒有變化，為570萬。

歐洲方面，歐盟最新經濟展望報告顯示，幾乎所有歐羅區主流經濟體的今明兩年增長預期都被下調，當中德國全年經濟增速將預計只剩下0.5%。歐盟委員會表示，儘管全球貿易緊張但歐洲經濟仍在復甦，不過前景面臨風險，德國經濟的復甦耗時將較預期長。

歐洲股市受壓，歐洲STOXX 600指數收市下跌1.37%，收報381點。英國富時100指數報7260點，跌120點或1.63%；德國DAX指數報12092點，跌194點或1.58%；法國CAC 40指數報5395點，跌87點或1.60%；意大利富時MIB指數報21219點，跌190點或0.89%。

美債市受捧 孳息下滑

避險情緒升溫，美國國庫券市場受捧，債券價格彈升，導致孳息顯著下滑，10年期債息跌3.59個基點，報2.449厘。

美元兌一籃子主要貨幣滙價向好，ICE美滙指數現時升0.12%，報97.67。美元兌英鎊上揚0.22%，鎊退守至1.3069美元；不過，美元兌避險貨幣日圓下滑0.52%，報110.18日圓。

油價回落，紐約期油收市每桶報61.40美元，跌0.85美元或1.37%；布蘭特期油跌穿70美元關，每桶收報69.88美元，跌1.36美元或1.91%。