國際財經

英國內閣辦公室部長李達德(David Lidington)表示，由於國會無法在限期前趕及完成審議脫歐協議，英國將於5月23日參與新一屆歐洲議會選舉。

英國首相文翠珊的發言人周二較早時表示，政府尚未能與反對派工黨就脫歐協議達成共識。被視為文翠珊副手的李達德回應記者提問時指出，國會不大可能在5月23日前通過脫歐協議，因此根據規定，英國必須參與歐洲議會選舉，現時只有作出雙倍努力，爭取在這些當選歐洲議會議員未正式上任前，脫歐協議可獲國會通過。