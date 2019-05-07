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今日 21:56 國際財經

貿戰陰霾未除 美股早段挫逾200點

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全球市場持續震盪，投資者仍關注國際貿易局勢的進展，中美貿易戰前景未明，影響市場氣氛，美股早段低開，道指跌逾200點。

截至本港時間晚上9時55分，道指報26156點，跌282點或1.07%；標普500指數報2899點，跌32點或1.11%；納指報8030點，跌92點或1.14%。

美國總統特朗普日前突然宣布周五起調高中國進口貨品關稅稅率，其對市場造成的衝擊仍未平復。中國商務部新聞發言人表示，應美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財政部長努欽(Steven Mnuchin)的邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，於5月9日至10日(周四至周五)訪美，與美方就經貿問題進行第11輪磋商。

同時，中國外交部亦表示，相互尊重及平等互利是達成協議的前提和基礎，加徵關稅解決不了任何問題。中方參與談判的前設是與美方相向而行，爭取在相互尊重、平等相待的基礎上，解決彼此的合理關切，爭取達成互利共贏的協議。

另外，據歐盟最新經濟展望報告顯示，幾乎所有歐羅區主流經濟體的今明兩年增長預期都被下調。當中德國全年經濟增速將預計只剩下0.5%，同樣不利投資情緒。

值得留意的是，美伊緊張關係升級亦不利投資氣氛，美國總統國家安全事務助理博爾頓在周末發表的聲明中稱，美國正將「亞伯拉罕林肯號」航母戰鬥群和一個轟炸機特遣隊部署到中東地區，以向伊朗傳遞明確訊號，任何針對美國及其盟友利益的襲擊將遭到無情的還擊。

數據方面，美國將於稍後公布3月JOLTS職位空缺，市場預期為735萬個。

個股方面，波音遭巴克萊下調評級至「持有」，其股價一度跌逾1%；而法拉利股價則逆市走高約4%，因其第一季業績表現較市場預期好。

油價走低，紐約期油報每桶61.32美元，跌0.93美元或1.49%；布蘭特期油則跌1.04美元或1.46%，報每桶70.2美元。

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