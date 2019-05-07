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今日 20:16 國際財經

比特幣觸今年高 撲6000美元

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虛擬貨幣近日持續強勢，其中比特幣自上周起持續走高，並挑戰重上6000元(美元‧下同)的關口，今日最高曾見5961元，是踏入2019年以來的最高水平；最新報5892.03元，升198.08元。

有分析表示，比特幣價格試探近期新高，因為機構的總體參與度不斷增強。一家又一家機構排隊加入虛擬貨幣的陣營，而比特幣就是其中的標杆。

有報道引述消息人士透露，富達投資今年稍早時啟動了比特幣託管服務，又指該公司計劃在數周內啟動代機構客戶買賣比特幣的服務。

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