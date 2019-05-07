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據外電報道，新加坡流動網絡供應商被當局要求最快在明年推出5G服務，而政府則計劃分配頻譜予最少兩家電訊商。

報道提到，新加坡監管機構將要求電訊公司在今年稍後時間提供計劃書，其中包括新加坡電信(SingTel)及StarHub。當局亦會於5月7日至6月19日期間諮詢業界及公眾人士對新網絡的意見。

相比起南韓及美國已在今年有限度推出5G商用服務，新加坡在5G發展的步伐稍慢，當地政府認為5G網絡屬必需，因為高速、高容量的網絡對物聯網應用及自動駕駛等新技術十分重要。