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今日 19:40 國際財經

亞馬遜紐約無人店開業 首次接受現金

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CNBC報道，亞馬遜(Amazon)宣布，已在紐約開設無人零售店Amazon Go，同時該店更是首家接受現金支付的Amazon Go。

報道指出，該店佔地近約1300平方呎，是亞馬遜第12家無人零售店。該家Amazon Go仍不設收銀處，但消費者可以使用紙幣或硬幣支付，在場會有一名店員帶着移動設備幫助用現金支付的客戶結賬。

事實上，亞馬遜日前就因Amazon Go不接受現金支付而被輿論批評，有聲音指無現金商店加劇了對低收入消費者的歧視，因為這些低收入消費者可能根本沒有銀行賬戶或信用卡。

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