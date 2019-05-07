國際財經

上周美國聯儲局在一連兩日的議息會議(FOMC)後一如市場預期將基準利率目標區間維持在2.25%至2.5%不變，但聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在新聞發布會上的言論淡化了市場對聯儲局減息的猜測，使美滙指數獲得買盤支持，企穩97.14後開啟一輪反彈走勢，拖累倫敦金在上周四(5月2日)進一步下挫至1266.1美元，創下自2018年12月26日以來的4個月新低。

其後，上周五(5月3日)公布的美國4月非農就業新增職位錄得26.3萬，遠高於前值19.6萬以及市場預期18.5萬；美國4月失業率由前值3.8%下降至3.6%，並創下49年以來新低。不過，同時公布的美國4月平均時薪按年增長3.2%，遜於預期增長3.3%，雖然強勁的就業數據進一步打消了市場對聯儲局下半年減息預期，但薪資疲弱或將促使消費支出減少，令美滙指數觸及98.11後急轉直下低見97.43，推動倫敦金從低位大幅回升至1282.42美元。

此外，美國白宮官員齊齊向聯儲局施壓，要求聯儲局減息。美國副總統彭斯(Mike Pence)接受採訪時表示，由於美國經濟在持續增長，而且看不到任何通脹的跡象，聯儲局不僅僅只需要不加息，而是應該減息。除了彭斯外，美國白宮經濟委員會首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)也公開表示要求美聯儲減息，而且就連一直捍衞聯儲局獨立性的美國財長努欽(Steven Mnuchin)也表示減息具有理論依據。更遑論美國總統特朗普(Donald Trump)也親自上陣公開炮轟聯儲局，聯儲局應該減息100點，令聯儲局減息壓力大增，美滙指數周一(5月6日)持續承壓，推動倫敦金一度反彈至1285.68美元。

值得留意的是，除了美國白宮官員要求聯儲局減息之外，4月薪資數據疲軟也令聯儲局不得不在貨幣政策面上有所顧慮，而且據CME聯儲局觀察工具的最新數據暗示，聯儲局在今年年底前下調利率的概率高達57.5%，若本周四(5月9日)以及周五(5月10日)美國公布的通脹數據(4月PPI以及CPI)表現不佳，或將增加聯儲局減息機會率，屆時美滙指數可能會擴大回撤力度，推動倫敦金回升至1290美元甚至1300美元區域。

不過，倫敦金自本周一上探至1285.68美元後並未進一步拉升，而今日則回落至1281.5美元附近徘徊，這意味着金價短期反彈動力仍然不足，加上金價仍受制於下降通道內波動，後市再度回落的機會亦大。若美國FOMC永久投票委員、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)在本周五發表的講話亦認為通脹回落是暫時性，仍有加息的可能，美滙指數或將重啟反彈動力，屆時則小心倫敦金再度向下測試1266美元，甚至跌向1255美元。

策略方面，短期內待倫敦金反彈至1298至1300美元區域沽出，下望1281美元，升穿1303美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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