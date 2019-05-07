國際財經

美國總統特朗普雖然發表再加徵關稅的言論，但中國國務院副總理劉鶴仍率團赴美，市場期望兩國最終能達成協議，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時21分，英國富時100指數報7311點，跌68點或0.93%；德國DAX指數報12227點，跌59點或0.49%；法國CAC 40指數報5448點，跌34點或0.64%；意大利富時MIB指數報21467點，升58點或0.27%。

道指期貨暫報26276點，跌129點。

特朗普揚言決定本周五起，將提高2000億美元中國貨的關稅率至25%。中國商務部今日表示，應美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽(Steven Mnuchin)的邀請，劉鶴將於本月9日至10日(周四至周五)訪美，與美方就經貿問題進行第11輪磋商。

此外，中國外交部亦稱，相互尊重及平等互利是達成協議的前提和基礎，加徵關稅解決不了任何問題。CNBC引述消息人士表示，中方派出的代表團規模有所「縮水」，代表團成員人數將比原本計劃為少，只有不足100人。

另外，國際貨幣基金組織(IMF)總幹事拉加德指出，中國與美國必須解決兩國之間的貿易緊張局勢，否則會威脅全球經濟。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報61.83美元，跌0.42美元或0.67%；倫敦布蘭特期油報70.56美元，跌0.68美元或0.95%。