國際財經

美國雖威脅將關稅升級，但中美仍會進行貿易談判，並續由中國國務院副總理劉鶴率領，投資者推測美國總統特朗普的言論純粹是談判策略，期望兩國最終能達成協議，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時51分，英國富時100指數報7353點，跌27點或0.37%；德國DAX指數報12294點，升7點或0.06%；法國CAC 40指數報5482點，跌1點或0.02%；意大利富時MIB指數報21515點，升105點或0.49%。

道指期貨暫報26359點，跌46點。

特朗普早前決定本周五起，將提高2000億美元中國貨的關稅率至25%，引發全球金融市場震動。貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)其後表示，會繼續與中國的貿易談判，中方代表團周四和周五會到訪，預期繼續由劉鶴率領，但如果沒有突破，美國將於周五對2000億美元中國貨徵收新關稅。

商務部新聞發言人今日下午表示，應萊特希澤、財政部長努欽(Steven Mnuchin)的邀請，劉鶴將於本月9日至10日(周四至周五)訪美，與美方就經貿問題進行第11輪磋商。不過，CNBC引述消息人士表示，中方派出的代表團規模有所「縮水」，代表團成員人數將比原本計劃的少，只有不足100人。

伊朗傳有意重啟部分核計劃，美國決定派遣航母到中東抗衡，地緣局勢趨緊張，市場同時憂慮中美貿易爭端升級，油價向下。紐約原油期貨現時每桶報62.13美元，跌0.12美元或0.19%；倫敦布蘭特期油報70.88美元，跌0.36美元或0.51%。