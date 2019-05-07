國際財經

摩根士丹利表示，美國電動車生產商特斯拉(Tesla)正在籌集27億美元的新資本，但這只是12個月的過渡，僅屬權宜之計，認為特斯拉需要開始在中國生產和銷售其低價汽車。

摩根士丹利發表報告指出，對中國和robotaxi依賴的增加，削弱了特斯拉投資的韌性，需求仍然是該公司面臨的頭號挑戰，又稱已準備好迎接全年對Model S和Model X的需求持續疲弱，因Model S和Model X已經是舊款，面臨着不斷增長的二手車蠶食市場的風險。

該行指出，特斯拉要實現銷售目標，便需要在中國製造和交付汽車方面取得成功。該車廠在中國的團隊對特斯拉與中國本土生產的Model 3和Model Y分享市場份額的前景非常有建設性。

摩根士丹利認為，今年Model 3的airpocket需求可能會繼續，直到當地生產的價格合理的Model 3在該市場上市。現階段預計最早要到2020年首季中國才會有大量Model 3交付。

該行又稱，仍然對一家美國公司在中國電動汽車市場的長期生存能力感到擔憂。雖然該行認為特斯拉多年來進軍全球最大的電動汽車市場是值得肯定的，但不會為從該地區獲得的收益支付特別高的倍數，因強烈懷疑中國本土車廠會做的更好。