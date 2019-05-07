訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:49 國際財經

大摩:Tesla明年需在華大規模銷售

放大圖片

摩根士丹利表示，美國電動車生產商特斯拉(Tesla)正在籌集27億美元的新資本，但這只是12個月的過渡，僅屬權宜之計，認為特斯拉需要開始在中國生產和銷售其低價汽車。

摩根士丹利發表報告指出，對中國和robotaxi依賴的增加，削弱了特斯拉投資的韌性，需求仍然是該公司面臨的頭號挑戰，又稱已準備好迎接全年對Model S和Model X的需求持續疲弱，因Model S和Model X已經是舊款，面臨着不斷增長的二手車蠶食市場的風險。

該行指出，特斯拉要實現銷售目標，便需要在中國製造和交付汽車方面取得成功。該車廠在中國的團隊對特斯拉與中國本土生產的Model 3和Model Y分享市場份額的前景非常有建設性。

摩根士丹利認為，今年Model 3的airpocket需求可能會繼續，直到當地生產的價格合理的Model 3在該市場上市。現階段預計最早要到2020年首季中國才會有大量Model 3交付。

該行又稱，仍然對一家美國公司在中國電動汽車市場的長期生存能力感到擔憂。雖然該行認為特斯拉多年來進軍全球最大的電動汽車市場是值得肯定的，但不會為從該地區獲得的收益支付特別高的倍數，因強烈懷疑中國本土車廠會做的更好。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。