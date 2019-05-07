訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:45 國際財經

庫克:蘋果每兩三周併購一公司

放大圖片

蘋果公司行政總裁庫克(Tim Cook)受訪時表示，該公司經常收購企業，大約每兩、三周購買一家，目標是符合戰略目標的小公司。

庫克接受CNBC訪問表示，假若公司有餘錢時，會投資一些蘋果需要、且符合公司戰略目標的小企業，但不會公布併購消息。

他指出，蘋果平均每兩至三星期，就會收購一家公司。在過去的6個月，就收購大約20至25家公司，主要是物色人才和智識財產。

蘋果是全球現金最充裕的公司之一，截至3月底止，該公司的現金儲備高達2254億美元(約1.76萬億港元)。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。