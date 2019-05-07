國際財經

蘋果公司行政總裁庫克(Tim Cook)受訪時表示，該公司經常收購企業，大約每兩、三周購買一家，目標是符合戰略目標的小公司。

庫克接受CNBC訪問表示，假若公司有餘錢時，會投資一些蘋果需要、且符合公司戰略目標的小企業，但不會公布併購消息。

他指出，蘋果平均每兩至三星期，就會收購一家公司。在過去的6個月，就收購大約20至25家公司，主要是物色人才和智識財產。

蘋果是全球現金最充裕的公司之一，截至3月底止，該公司的現金儲備高達2254億美元(約1.76萬億港元)。