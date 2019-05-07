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今日 09:09 國際財經

日韓復市受壓 紐西蘭股市獨強

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隔晚美股急挫後喘穩，道指跌66點或0.25%，報26476點；標指跌0.45%；納指跌0.5%。亞太股市今早普遍向下。

美國三大指數期貨最新挫0.4%至0.6%。

日本股市超級黃金周假期完結後復市，日經225指數最新跌235點或1.06%，報22023點。

南韓兒童節假期後復市，KOSPI指數最新跌25點或1.15%；報2171。

澳洲悉尼普通股指數最新升42點或0.67%，報6412。紐西蘭NZX50指數最新升52點或0.53%，報10013。

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