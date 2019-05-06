國際財經

美國總統特朗普周日及周一接連在Twitter發文，揚言對中國貨品加徵關稅，又指對華貿易赤字不可接受，令本已在望的協議蒙憂，貿易糾紛恐再升級，拖累全球股市下挫，中港兩地市場跌勢最狠，到了美國交易時段，投資者似乎稍見冷靜，儘管道指周一開市曾急插471點，仍能險守26000點大關，尾段跌幅更顯著收窄至28點，即市高位觸及26476點；收市只挫66點或0.25%，報26438點，收復盤中404點失地。

標指一度挫1.61%，收市僅跌0.45%，報2932點；納指曾瀉2.23%，收市跌幅縮至0.50%，報8123點。在中國有不少生意的股份最受拖累，蘋果最多挫近4%，收市跌1.54%，Caterpillar下滑1.65%；另一跌市重災區是晶片股，費城半導體指數收市挫1.72%。歐股走勢亦疲弱，德法兩市早段跟隨亞洲股市向下，齊齊跌逾2%，收市分別跌1.01%和1.18%。日本、南韓和英國股市假期休市，全球市場交投較平日略為淡靜。

特朗普的帖文揚言對2000億美元中國進口商品加徵25%關稅，中國官方直至周一下午外交部召開例行記者會，發言人耿爽才回應稱，希望中美共同努力達成共贏的協議，中方團隊正在準備赴美磋商，但無透露會否如期於周三出發，亦未有回答是否仍由中國國務院副總理劉鶴率團。記者多次追問，他都未有回應劉鶴本周會否赴美參加磋商，並着記者向有關部門查詢，惟未有說明應該問那個部門。對於中方代表團何時赴美，有報道指將延後至周四才出發，訪美行程亦縮短。分析認為，劉鶴會否赴美仍存在變數。

美股市場人士認為，投資者只是借特朗普的消息獲利回吐，他們已習慣了特朗普「靠嚇」的談判策略，對中美貿易磋商仍審慎樂觀。

股神畢非德繼續撐美股，周一開市前與巴郡副主席芒格，以及其好友、微軟創辦人蓋茨一同出席CNBC節目，畢非德稱股票在很多方面來說都是非常明智的投資，其投資決定不會受特朗普最新言論影響。他表示，如果利率保持在現水平，股票價格顯得「異常便宜」，但認為利率不可能永遠這麼低。

股神稱中美玩危險遊戲

對於中美貿易戰，畢非德認為，衝突升級對整個世界都不利，股市因為特朗普威脅對中國加徵關稅而大跌，是非常合理。他指中美正進行「危險遊戲」，有時談判需要「說話強硬」，甚至採取「半瘋狂」的姿態才能取得成果。

美元尾段表現穩定，美滙指數升0.05%，報97.52，美元兌歐羅持平報1.1202美元。避險資產先升後回，日圓曾升至110.28兌一美元的5周高位，上揚0.7%，之後報110.86日圓，僅升0.21%；紐約期金升0.2%，收報每盎斯1283.8美元；美國10年期債息跌2.3個基點，報2.499厘。

伊朗據報有意重啟部分核計劃，美國決定派遣航母到中東抗衡，地緣局勢趨向緊張，抵銷中美貿易陰影的利淡影響，油價先跌後反彈，兩個油價指標都曾見1個月低位，紐約期油曾挫3.1%，但收市倒升0.5%，每桶報62.25美元；曾挫2.9%的布蘭特期油倒升0.55%，收報71.24美元。