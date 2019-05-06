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今日 05:07 國際財經

AIG首季利潤勝預期 股價上揚

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美國國際集團(AIG)公布，首季錄得淨利潤按年跌30.2%至6.54億美元。每股經調整盈利為1.58美元，分析員預測值是1.11美元。

消息公布後，AIG股價在市後時段升逾6%。

集團指出，上季的一般性保險業務承保淨利潤為1.79億美元，去年同期則虧損2.51億美元；理賠比率為96.1%，較去年同期的99.7%有所改善；毛保費收入升11%至102億美元。

分析員預期，AIG在第二季的每股經調整盈利與收入，分別是1.11美元與119.4億美元。

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