國際財經

美國總統特朗普一則推文嚇窒全球股市，市場憂慮中美貿易談判破裂，投資者避險情緒升溫，恐慌指數一度狂飆46%，美股大幅低開後，道指跌幅一度迫近500點，但低位有吸納，指數輾轉上行，道指尾段攀上盤中暫時高位，只跌不足160點。

截至本港時間凌晨約2時19分，道指報26343點，跌161點或0.61%，稍早時即市高位暫見26345點，跌幅只有159點；標普500指數報2924點，跌21點或0.72%；納指報8093點，跌70點或0.86%。

衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數(VIX)狂飆，一度升超過46%，高見18.8，創今年1月底以來最高水平，目前仍升25%，達16.15。

美國總統特朗普於香港時間今日凌晨突然在Twitter帖文，揚言在本周五起將目前針對2000億美元中國進口商品加徵的10%關稅，提升至25%，並威脅對餘下3250億美元尚未徵收懲罰性關稅的中國貨品開刀，短期內加徵25%關稅。

特朗普其後再上發文，指美國多年來在貿易的損失，每年達到6000億至8000億美元，當中對華貿易便已損失達5000億美元，揚言不能再重蹈覆轍。

中國外交部發言人耿爽指出，中方團隊正在準備赴美參加貿易談判，但未有透露中國國務院副總理劉鶴本周是否會赴美參加經貿磋商。有傳媒引述消息稱，劉鶴或會延遲至周四啟程赴美，翌日便會回國，但強調亦有可能完全取消會談。不過，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進則認為，劉鶴本周不太可能前往美國。

有分析認為，特朗普此舉旨在增添貿易談判的籌碼，無意令雙方談判破裂，瑞銀和新加坡銀行均認為，中美貿談破裂的機會約三成左右。

個股方面，蘋果公司遭Spotify投訴，歐盟將正式對蘋果展開反壟斷調查，股價下跌1.87%。Caterpillar因貿談不明朗，股價下跌1.85%，波音亦跌1.65%。

英國脫歐方面，有報道指出，英國首相文翠珊已經就二次脫歐公投進行情景規劃，以防議會強迫她舉行二次公投。消息人士指出，只有在與工黨的協商破裂，同時議會多數支持再度公投，才會考慮這個公投計劃。