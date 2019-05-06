國際財經

美國總統特朗普較早時突然威脅將中美貿易戰升級，觸發全球股市大幅下滑，歐洲股市也不能倖免，泛歐指數Stoxx 600周一回落0.88%，收報386點，創下4月11日以來收市新低。

英國股市休市。德國DAX指數則收報12286點，跌1.01%或125點；法國CAC 40指數收報5483點，跌1.18%或65點；意大利富時MIB指數收報21409點，下瀉1.63%或354點；西班牙IBEX 35指數收報9331點，回落0.84%或78點。