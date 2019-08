即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

美國聯儲局上周議息後決定聯邦基金利率目標區間維持在2.25厘至2.5厘。儘管總統特朗普於議息前夕還透過Twitter「敦促」聯儲局應下調利率1厘,惟市場早已預期息口不會變動。

聯儲局最新一份議息聲明提到,美國經濟穩健增長,通脹前景不明朗,局方在利率決策上仍保持耐心。主席鮑威爾出席記者會時表示,有跡象顯示美國核心通脹進一步放緩,但有理由相信只是受到一些暫時因素影響,他估計在就業市場強勁及持續增長下,未來通脹將可重返2%的局方目標水平。

根據議息聲明和鮑威爾對通脹的分析,顯然美國短期內不會減息。與此同時,美國銀行業的存款儲備金利率(IORR)及超額存款儲備金利率(IOER)將由2.4%下調至2.35%,5月2日生效。

IORR與IOER是美國銀行業存放於聯儲局的儲備金和超額儲備金的利率,相關利率尤其是IOER下降,一定程度上減低銀行把法例要求儲備金(Reserve Requirement)以外資金存入聯儲局的誘因,從而增加市場流動性。局方調低IOER,可以說等於變相間接「開水喉」小量放水。

資料顯示,最新銀行業超額存款儲備金規模高達約1.863萬億美元,IOER下降區區5個基點,釋出流動性的刺激相信很有限。從「陰謀論」角度推測,局方此舉可能為了「應酬」近日多次公開要求減息及重新啟動量寬(QE,即「放水」)措施的特朗普,甚至有點「買佢怕」。

特朗普一向予人「死纏爛打」和善變的形象,前者反映在針對聯儲局貨幣政策緊纏不休,後者的最現成例子是中美貿易談判。

中美第十輪高級別經貿磋商5月1日在北京結束,特朗普上周五仍表示兩國貿易磋商「進展良好……我們接近達成非常具歷史意義的協議」。惟兩日後,特朗普便在Twitter提出,本周五(5月10日)開始向總值2000億美元(去年9月美國啟動第二輪貿易戰涉及金額)中國進口商品加徵的關稅由10%提高到25%,其餘一直未受影響的3250億美元中國貨,短期內亦會加徵25%關稅。

中國外交部發言人耿爽昨天回應提問時說:「關於美方威脅對中方的產品加徵關稅,我想類似的情況以前已經多次出現過……至於你關心的下一輪經貿磋商……中方團隊正在準備赴美……。」耿爽似乎刻意談及「類似的情況以前已經多次出現」,顯示中國對特朗普採「冷處理」態度。

附【右圖】所見,特朗普一聲加徵關稅,就令恒指昨天裂口跌穿近半年累積的29900點至30300點成交量密集區,上周本欄提及源出華爾街的「Sell in May and go away」,極有可能在港股因特朗普的言論而「被」自我實現。

