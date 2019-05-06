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美國總統特朗普稍早前威脅對華貿易戰加碼，觸發環球股市下瀉。「股神」畢非德(Warren Buffett)周一回應稱，中美貿易戰對全球而言是一件壞事。

特朗普周日突然抛出重磅「炸彈」，他透過Twitter帖文表示，將把2000億美元中國商品現有關稅由10%提高至25%，並威脅對其餘3250億美元中國商品也徵收25%的關稅。消息拖累內地和香港股市大幅下滑，美股道指初段也一度下挫471點。

畢非德接受CNBC電視台訪問時稱，市場對中美貿易戰可能升溫的反應屬於「合乎情理」，「如果我們真的爆發貿易戰，那對全世界而言都是壞事」。不過，畢非德認為中美爆發全面貿易戰的機會不大，「但對巴郡(Berkshire Hathaway)所投資的一切資產而言，近年的貿易戰卻不是一件好事」。

畢非德的戰友、巴郡副主席芒格(Charlie Munger)則對CNBC表示，相信特朗普不會為了向中國商品加徵更多關稅而變得「徹底瘋狂」，而貿易戰本身就是一件「極度愚昧的事情」。

畢非德又稱，儘管投資者會關注貿易戰，但若果僅僅基於負面消息而沽售股票的話，那將是「荒唐」的事情。他表示，美國與中國未來一百年將同時充當世界強權，預料雙方關係經常都會呈現緊張，但美中關係不會影響巴郡的投資決策。畢非德稱，「我們今天仍會如常買入上周我們曾經買過的股票」。