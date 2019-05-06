國際財經

中美貿易戰烽煙再起，美國將對華2000億美元貨品調高關稅至25%，市場憂慮貿易談判破裂或對環球市場造成衝擊，投資者避險情緒升溫，環球股市重挫，美股周一亦大幅低開，道指更一度插近500點。

截至本港時間晚上9時56分，道指報26158點，瀉346點或1.31%；標普500指數報2909點，跌35點或1.22%；納指報8045點，跌118點或1.45%。

衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數(VIX)狂飆，一度升超過45%，高見18.8，創今年1月底以來最高水平，目前仍升逾三成，達16.8。

一直宣稱談判進展良好的美國總統特朗普，於香港時間今日凌晨突然在Twitter帖文，揚言在本周五起將目前針對2000億美元中國進口商品加徵的10%關稅，提升至25%，並威脅對餘下3250億美元尚未徵收懲罰性關稅的中國貨品開刀，短期內加徵25%關稅。特朗普又批評與中國的貿易談判進展太緩慢。

中國外交部發言人耿爽指出，關於中美貿易談判，過往亦出現過多次美方威脅對中國貨加徵關稅的情況，中方已明確態度及立場，希望中美能相向而行，美國應與中國合作達成互利的協議。不過，他未透露中國國務院副總理劉鶴本周是否會赴美參加經貿磋商。

《南華早報》引述消息稱，劉鶴或會於周四啟程赴美，翌日便會回國，但強調亦有可能完全取消會談。不過，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進則認為，劉鶴本周不太可能前往美國。

美國聯儲局政策立場仍受關注，在主席鮑威爾表示預計通脹將升至2%的目標後，芝加哥聯儲總裁埃文斯和聖路易斯聯儲總裁布拉德均表示對通脹感到擔憂，聯儲局可能需要減息。

美國4月非農就業報告顯示招聘步伐強勁反彈，傳達的訊號令人鼓舞，說明鮑威爾在FOMC會議後新聞發布會上表達的經濟暫時疲軟的現象確實正在消退。不過，薪資壓力低位運行，令潛在通脹壓力前景未明，故本周四(9日)發布的生產者價格指數和周五(10日)公布的消費者價格指數將受到密切關注，以尋找過去幾個月通脹整體下行壓力正在消退的證據。

個股方面，蘋果公司遭Spotify投訴，歐盟將正式對蘋果展開反壟斷調查，股價跟隨大市插近3%。另外，美國汽車製造股亦普遍走低，通用汽車及大眾汽車均插近3%。

油價個別發展，紐約期油每桶現報61.69美元，跌0.25美元或0.4%；布蘭特期油則升0.08美元或0.11%，每桶報70.93美元。