國際財經

上周四(5月2日)凌晨美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在議息會議後的新聞發布會上表示，低通脹可能是暫時的，且看不出向加息或降息方向調整的有力理據。鮑威爾的言論令原本希望美國2019年降息一次的投資者大失所望，令美滙指數急挫至4月19日以來最低97.14之後又快速反彈至97.70上方，拖累澳元/美元自0.7050急挫至0.7003。

雖然澳元/美元其後反彈，甚至無視上周五(5月3日)公布的強勁美國4月非農就業數據而小幅回升至0.7020附近，但美國總統特朗普突然在周日(5月5日)發Twitter表示不滿中美貿易談判進展緩慢，威脅將在本周五(5月10日)將2000億美元的中國商品關稅從10%上調至25%。受此消息拖累，澳元/美元在今日(5月6日)開市後一度急挫逾50點，刷新4個月低位至0.6959。

不過，澳元/美元很快脫離4個月低位，主要由於今日公布的中國4月財新服務業採購經理指數(PMI)錄得54.5，從上月高位54.4進一步小幅上揚，亦高於預期的54.2，而就業分項指數創2018年7月以來新高，新出口訂單錄得2014年底有數據以來最高，表明4月中國經濟具有良好韌性，帶動澳元/美元反彈接近0.7000整數關口。

值得留意的是，澳洲儲備銀行將於周二(5月7日)公布議息決定。事實上，近一年澳洲樓市在海外買家印花稅、外國投資者物業空置稅等眾多辣招打擊下受壓，整體樓價水平下跌了5.1%，過去50多年來平均房價上漲了60多倍的澳洲樓市盛宴似乎迎來了轉折點，投資者需要警惕澳洲因而獲得更多降息政策空間，因為在4月16日公布的澳洲儲備銀行4月貨幣政策會議紀要就有顯示央行內部曾討論降息可能會產生什麼效果。

技術分析方面，澳元/美元在日線圖及周線圖仍持續受到下降趨勢線的壓制，並在近期多次跌穿0.7000重要關口。若明日澳洲儲備銀行的議息聲明偏鴿甚至意外降息，將拖累澳元/美元進一步跌向0.6900甚至0.6850水平。

交易策略方面，我們根據4月16日策略於0.7200建立的澳元/美元買盤(上望0.7300，跌穿0.7160止損)已於0.7160止損平倉，虧損40點。短期內待澳元/美元反彈至0.7060至0.7080區域沽出，目標0.6910，升穿0.7110止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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