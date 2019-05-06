國際財經

中美貿易談判恐破裂，美國總統特朗普揚言將對華2000億美元貨品調高關稅至25%，投資者避險情緒升溫，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時25分，德國DAX指數報12158點，挫254點或2.05%；法國CAC 40指數報5431點，挫117點或2.11%；意大利富時MIB指數報21287點，挫475點或2.19%。英國今日假期，金融市場休市。

道指期貨暫報25995點，挫504點。

特朗普突然在Twitter帖文，揚言在本周五(10日)起把目前針對2000億美元中國進口商品加徵的10%關稅，提升至25%，並威脅對餘下3250億美元尚未徵收懲罰性關稅的中國貨品開刀，短期內加徵25%關稅。他更批評與中國的貿易談判進展太緩慢，稱中方意圖再談判，但美方認為不可行。

中國國務院副總理劉鶴原訂周三赴華盛頓出席下一輪中美貿易談判，有報道指中方正考慮取消。不過，外交部發言人耿爽指出，過往亦出現過多次美方威脅對中國貨加徵關稅的情況，中方已明確態度及立場，希望中美能相向而行，而中方團隊正在準備赴美參加貿易談判，惟未有透露劉鶴是否會參加。

英國脫歐方面，有報道指出，英國首相文翠珊已經就二次脫歐公投進行情景規劃，以防議會強迫她舉行二次公投。消息人士指出，只有在與工黨的協商破裂，同時議會多數支持再度公投，才會考慮這個公投計劃。

數據方面，歐羅區4月服務業採購經理指數(PMI)終值為52.8，高於預期的52.5。德國4月服務業PMI終值為55.7，預期為55.6。法國4月服務業PMI終值從3月的49.1升至50.5，與初值一致。歐羅區5月SENTIX投資者信心指數為正5.3，預期為正1.4。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報61.15美元，挫0.79美元或1.28%；倫敦布蘭特期油報70.15美元，挫0.7美元或0.99%。