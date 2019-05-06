國際財經

中美貿易戰烽煙再起，美國將對華2000億美元貨品調高關稅至25%，市場憂慮貿易談判破裂或對環球市場造成衝擊，投資者避險情緒升溫，歐洲股市早段挫逾1%。

截至本港時間下午3時57分，德國DAX指數報12215點，挫197點或1.59%；法國CAC 40指數報5446點，挫102點或1.85%；意大利富時MIB指數報21406點，挫356點或1.64%。

英國今日假期，金融市場休市。

道指期貨暫報26024點，挫475點。

正當全球期待中美貿易談判本周有望達成協議，實現皆大歡喜結局之際，一直宣稱談判進展良好的美國總統特朗普急轉口風。他於美國時間周日早上(香港今日凌晨)突然在Twitter帖文，向中國發難，揚言在本周五(10日)起把目前針對2000億美元中國進口商品加徵的10%關稅，提升至25%，並威脅對餘下3250億美元尚未徵收懲罰性關稅的中國貨品開刀，短期內加徵25%關稅。他更批評與中國的貿易談判進展太緩慢，稱中方意圖再談判，但美方認為不可行。

《華爾街日報》稍早引述消息人士稱，特朗普的帖文令中國官員感驚訝，正考慮取消周三(8日)在美國華盛頓舉行的中美下一輪貿易談判。中國外交部其後稱，中方團隊正在準備赴美參加貿易談判，惟未有透露劉鶴是否會參加磋商。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，特朗普的言論是向中國作出警告，稱美國早前已作出讓步，將這些中國貨物的徵稅由25%減至10%，但若果談判無成果，情況不可能永遠持續。

美國副總統彭斯(Mike Pence)早前強調，總統特朗普與中國談判貿易協議時將堅守立場，要求北京政府在貿易政策上推行結構改革，並將關稅議題與協議執行機制掛鈎。

另外，約60間標指成分股將於本周公布上季業績，包括迪士尼、AIG、TripAdvisor、Lyft等，其中Lyft公布上市後首份財報，可能對正招股的Uber有一定影響。

中美貿易談判生變，加上美國鑽油井數量止跌回升，拖累油價挫2%。紐約原油期貨現時每桶報60.58美元，挫1.36美元或2.2%；倫敦布蘭特期油報69.4美元，挫1.45美元或2.05%。

法國、德國及歐羅區今日稍後將公布綜合PMI終值，市場預期均分別持平於50、52.1及51.3。