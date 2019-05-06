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歐洲議會選舉本月下旬舉行，Facebook從其歐洲總部召集了40人，在愛爾蘭首都都柏林設立一個團隊，準備在歐洲議會選舉前監控虛假訊息，以對抗任何企圖通過其平台操控選舉結果的人或團體。

該小組包括有來自28個國家的專家和所有24種歐盟官方語言的母語人士，他們將在5月23至26日歐盟選舉前進行監察與分析，並作出適當的行動。

監督即時選舉運作的Lexi strong表示，小組要聚在一起是因為，儘管Facebook是一家科技公司，但事實證明面對面交談確實很有幫助。還說，這樣做的目的是加快對平台操作的回應時間，讓Facebook主動、大規模地撤下內容。

Facebook最近禁止一些極右翼人士和組織進入其平台，當中包括英國防衞聯盟(English Defence League)創辦人(Tommy Robinson)，他最近在歐洲大選中宣布參加英格蘭西北部的競選。

Facebook表示，因仇恨言論而被禁的個人將繼續被禁，即使他們是民主選舉產生的。Facebook負責全球政策的副總裁Richard Allan表示，有些民選代表不被允許進入這個平台，如希臘極右翼政黨金色黎明(Golden Dawn)。當地學者與媒體指該黨具有新納粹主義與法西斯主義色彩，但是金色黎明拒絕承認。根據學術研究顯示，該黨具有種族主義和仇視外來者傾向。

Facebook在2016年美國總統大選期間，被指對俄羅斯操縱選舉的反應不足而受到猛烈批評。