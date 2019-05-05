國際財經

美國波音飛機公司公布，安全評估局(Safety Review Board)在2018年底開會後確認原有決定，即是737 MAX的攻角(angle-of-attack、AOA)不認可警告訊號燈(Disagree alert)不是飛機安全運作的必須部分。

此前，有報道指直至737 MAX機因接連兩次發生空難後，波音才把上述警告訊息變為常設的警示，而之前是選項操作。警告訊號燈被指與兩宗空難有關連。

波音在星期日表示，737 MAX日後復飛後，有關警示將處於活躍及操作模式。