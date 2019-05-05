國際財經

有報道指，軟銀集團(SoftBank)正考慮將旗下願景基金(Vision Fund)進行IPO，有知情人士稱，願景基金可能會考慮直接上市，而非傳統首次公開招股(IPO)方式。

該知情人士稱，軟銀與6家銀行就願景基金上市事宜進行商談，但未啟動正式程序。該消息人士又指，願景基金上市或是科技投資者Naspers建議，因Naspers計劃將持有的部分資產上市。

直接上市好處在於可避開昂貴包銷費用，現股東不用接受沽貨限制，公司高層和投資者也不用面對股票被稀釋的問題。