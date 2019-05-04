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今日 17:16 國際財經

德央行行長:貨幣政策正常化充滿挑戰

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德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)表示，未來幾年歐羅區貨幣政策正常化是一項充滿挑戰的任務。

魏德曼指出，歐羅區經濟全面疲軟，通脹上升弱於預期。歐洲央行因而已作出政策調整，預計今年底前不會加息，並將在9月開始實施第三輪定向長期再融資操作，並持續至2021年3月，以維持寬鬆的融資條件。

去年下半年以來歐羅區經濟增長乏力，導致歐羅區不得不推遲貨幣政策正常化的步伐。魏德曼認為，寬鬆貨幣政策持續過久，除了影響銀行利潤和儲戶的利息收入之外，還會帶來金融穩定風險，最終影響歐羅區價格穩定。

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