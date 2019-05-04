今日 16:45
國際財經
外電引述消息人士報道，俄羅斯石油生產商接獲管道營運商Transneft的要求，於本月7日前，將石油產量減少90萬噸。
計劃減少的產量相當於大約每日100萬桶，為俄羅斯石油產量的10%。
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