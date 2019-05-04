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日本航天初創企業星際科技(Interstellar Technologies)自主研發的小型火箭今早成功發射，是日本首次有私人企業成功把火箭送上太空。

共同社報道，星際科技今日清晨5時45分左右進行火箭發射，火箭大約5分鐘後抵達110公里左右的高度，約10分鐘後墜入太平洋。該公司並不打算回收機體。

這支火箭長約10米，直徑約50厘米，重約1噸，搭載高知工科大學開發的研究用裝置等。

星際科技2017年和去年先後發射火箭但失敗，而今次發射的火箭改良了設計。