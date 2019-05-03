國際財經

美國職位增長遠勝預期，失業率也跌至近半世紀低位，刺激美股造好，道指一度飆227點，高見26534點；不過由於工資增長比預期低，加上副總統彭斯也首度開腔要求聯儲局減息，導致美元和美債孳息下跌。

道指收市仍漲197點或0.75%，報26504點；標指上揚0.96%，收報2945點，逼近收市歷史新高；納指連升六周，並且再創收市新高，高收1.58%，以緊貼全日高位報8164點；本周累計，道指跌0.15%，標指漲0.19%，納指升0.22%。

個別股份方面，亞馬遜股價收市上揚3.24%，因為「股神」畢非德（Warren Buffett）透露，巴郡已首度買入亞馬遜股票，高通、英特爾和微軟都漲逾2%。

歐洲三大股市均上升，亞洲股市則呈個別發展。

工資按月升幅僅0.2%

美國勞工部公布，4月非農業新增職位達26.3萬個，遠高於市場預期的18.5萬個，而且失業率跌至3.6%，是1969年12月以來最低水平。

不過，工資增長比預期差，按月升0.2%，低於預期的0.3%，而按年增幅為3.2%，證明聯儲局最新議息聲明的預期正確，經濟和勞工市場的確比預期強一些，意味他們可以在調整利率方面繼續保持耐性，觀察經濟發展。

股神：通脹不可能長期低企

另外，白宮續施壓，副總統彭斯周五表示，面對通脹低迷，聯儲局應該考慮減息。芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Charles Evans）也在一個演說中指出，如果經濟轉弱，通脹沒有回升，聯儲局可能需要減息。

聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）之後在另一個場合說，支持保持耐性的政策。「股神」畢非德在CNBC訪問中也表示，以目前的財政和貨幣政策來說，通脹不可能長期保持在低水平。

彭斯開腔叫減息 美元轉弱

美元和債息受壓。美滙指數尾段跌0.37%，報97.47；美元兌日圓都跌0.37%，報111.1日圓，兌歐羅跌0.3%，每歐羅報1.1206美元。10年期美國國債孳息跌1.9個基點，報2.524厘。

美元弱利好金價，紐約期金收市升9.3美元或0.7%，報每盎斯1281.3美元。

油價之前跌了兩天後，周五反彈，紐約期油升0.2%，收報每桶61.94美元；布蘭特期油也漲0.1%，收報70.85美元。

另外，美國供應管理學會（ISM）4月服務業指數跌至55.5，是近兩年新低，較預期為差。