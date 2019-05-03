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今日 03:31 國際財經

就業數據佳 美滙先升後回

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美國經濟數據參差，令到聯儲局今年不會調整利率的可能性升溫，美元滙價周五先升後回。

ICE美滙指數尾段跌0.3%，報97.546；與指數即市高位98.10相比，跌幅0.6%。

較早時，美國勞工部公布，4月非農業新增職位26.3萬個，大幅高於市場預期19萬個；失業率為3.6%，較市場預期的3.8%低，更創下1969年以來新低。期內，平均時薪按月增長0.2%，不及市場預期的0.3%增長；按年則增長3.2%，市場預期為增長3.3%。

另外，美國供應管理協會(ISM)公布，4月非製造業採購經理指數(PMI)為55.5，創逾一年半新低，市場預期為57，3月為56.1。

其後，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)認為，聯儲局的政策利率偏緊，目前的通脹數據低得令人不安。他的言論被視為「鴿」味較重。

ForexLive分析員Greg Michalowski表示，美國上月非農業職位增幅超過預期，但ISM服務業指數欠佳，以致聯儲局維持息率不變可能性增強，令到美滙先升後回。

英鎊兌美元早段跌穿1.3美元水平，但其後倒升，一度觸及1.3177，升幅高達1.1%，其後升幅收窄，最新報1.3160。英國舉行地方選舉，最新點票結果暫顯示，首相文翠珊所屬的保守黨(托利黨)及反對黨工黨均流失大量席位。消息刺激英鎊滙價造好。

歐羅兌美元也逆轉早段跌勢，暫升0.2%至1.1196美元。避險貨幣造好，日圓兌美元升0.3%，每美元報111.15日圓。瑞士法郎兌美元升0.2%，每美元報1.0174瑞郎。

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