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美國副總統彭斯(Mike Pence)表示，總統特朗普與中國談判貿易協議時將堅守立場，要求北京政府在貿易政策上推行結構改革，並將關稅議題與協議執行機制掛鈎。

彭斯周五接受CNBC財政頻道訪問時稱，特朗普對於下周能與北京達成貿易協議抱持樂觀看法。

中美據報已接近就取消部分關稅達成共識，雙方可能在下周五宣布達成貿易協議，中國國務院副總理劉鶴下周三將會到華盛頓繼續會談。白宮發言人桑德斯表示，下周中美經貿磋商之後，特朗普和中國國家主席習近平將決定是否會面，以敲定貿易協議。