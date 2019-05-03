國際財經

美國經濟數據參差，令到聯儲局今年不會調整利率的可能性升溫，美元滙價呈弱，利好外圍金價周五由今年低位反彈。

紐約6月期金單日回升9.3美元或0.7%，每盎斯收報1281.3美元，本周累計仍跌0.6%，終止上一周升勢。7月期銀單日升36.1美仙或2.5%，每盎斯收市報14.978美元。

較早時，美國勞工部公布，4月非農業新增職位26.3萬個，大幅高於市場預期19萬個；失業率為3.6%，較市場預期的3.8%低，更創下1969年以來新低。期內，平均時薪按月增長0.2%，不及市場預期的0.3%增長；按年則增長3.2%，市場預期為增長3.3%。

另外，美國供應管理協會(ISM)公布，4月非製造業採購經理指數(PMI)為55.5，創逾一年半新低，市場預期為57，3月為56.1。

GoldMining執行副總裁Jeff Wright表示，美國上月非農業職位增幅超過預期，但ISM服務業指數欠佳，以致聯儲局維持息率不變可能性增強，加上美滙下滑，前一天急跌至今年以來最低的金價受刺激回升。ICE美滙指數在期金收市時跌0.3%。

Forex.com分析員Fawad Razaqzada指出，美滙對非農職位數據反應是典型的V型走勢，先升後回，仔細分析之下，數據不如表面般佳，對美國息率走勢的影響也不是很重要。